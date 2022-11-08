Футбольний клуб "Ліверпуль" можуть продати за $5 мільярдів, – ЗМІ

Американські власники ФК "Ліверпуль" розглядають можливість продажу історичного англійського футбольного клубу, що може стати однією з найдорожчих спортивних угод усіх часів.

Про це повідомили джерела, знайомі з цим питанням, передає Bloomberg.

Як повідомляється, Fenway Sports Group Holdings LLC співпрацює з Goldman Sachs Group Inc. і Morgan Stanley, щоб оцінити інтерес покупців до команди Англійської прем'єр-ліги.

Найбільш відомий у США як власник бейсбольної команди Boston Red Sox, Fenway Sports придбав "Ліверпуль" приблизно за 300 млн фунтів стерлінгів ($344 млн) у 2010 році в результаті вимушеного продажу американськими бізнесменами Джорджем Джиллеттом і Томом Гіксом. Це підвищує перспективу одного з найбільших прибутків від інвестицій у спортивні активи.

За оцінками GlobalData, "Ліверпуль" може залучити понад $5 млрд.

"Ліверпуль" є однією з найбільших команд у світовому футболі та, разом із північно-західним суперником ФК "Манчестер Юнайтед", однією з найуспішніших команд Англії. Клуб виграв 19 титулів вищої ліги та численні трофеї в європейських змаганнях.

Інвестори з Америки та Близького Сходу, ймовірно, будуть серед тих, хто зацікавлений у покупці "Ліверпуля". За останні два роки вже відбулися гучні поглинання клубів EPL "Ньюкасл Юнайтед" Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії та ФК "Челсі" американським інвестором Тоддом Болі та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital.