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"Укренерго" повідомило про планові відключення у Києві та семи областях

світло

Упродовж 8 листопада будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві та семи областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, планово світло виключатимуть у столиці, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Наголошується, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

В "Укренерго" закликали мешканців дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Автор: 

електроенергія (4261) Укренерго (2006)


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