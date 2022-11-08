"Укренерго" повідомило про планові відключення у Києві та семи областях

Упродовж 8 листопада будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві та семи областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, планово світло виключатимуть у столиці, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Наголошується, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

В "Укренерго" закликали мешканців дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.