Окупанти призупиняють рух автівок Кримським мостом

Окупаційна влада у Криму вирішила призупинити рух автівок Кримським мостом 8 листопада нібито через ремонт.

Про це повідомляє представництво президента України в АРК у Facebook.

"Рух автівок "кримським мостом" буде призупинено на 12 годин 8 листопада буде призупинено на 12 годин 8 листопада нібито "через ремонт". Окупанти настільки поспішають відновити незаконний міст, що попри визнання більш серйозних пошкоджень, продовжують ризикувати життями людей і пускають їх їздити через міст", т– йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

На поромну переправу через Керченську протоку утворюються величезні черги.

Російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до липня 2023 року.