В Україні продовжує зростати попит на електромобілі, – "Укравтопром"

Попри жовтневу енергокризу, яка була спровокована російськими ударами по українським об’єктам енергетичної інфраструктури, попит на електромобілі в країні продовжує зростати. У жовтні автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше ніж торік та на 2% більше за вересневий показник цього року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто – 1556 автівок (308 нових та 1248 уживаних).

Найпопулярнішим електрокаром українців залишається Nissan Leaf. У жовтні українську реєстрацію отримали 268 авто цієї моделі. На другому місці – у Volkswagen ID.4 (227 авто), на третьому – Dong Feng-Honda M-NV (117).

До п’ятірки лідерів також увійшли Tesla Model 3 (115 шт) та Renault Zoe (90).

Водночас електричних комерційних авто минулого місця було зареєстровано 58 штук (всі б/в). У цьому сегменті першість традиційно залишається за Renault Kangoo Z.E. (39 шт.).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.