"Укрнафта" відсудила у пов’язаної з Коломойським компанії 530 мільйонів

Господарській суд Полтавської області 11 жовтня задовольнив позов "Укрнафти" до ТОВ "Оіл-Трейд 2018" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 527,2 млн грн заборгованості (з урахуванням пені, інфляційних втрат, 3% річних) за договором поставки нафтопродуктів від 1 жовтня 2021.

Про це повідомляє Finbalance.

Раніше компанію "Оіл-Трейд 2018" пов`язували з групою "Приват".

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.