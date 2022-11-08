БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
393 2

"Укрнафта" відсудила у пов’язаної з Коломойським компанії 530 мільйонів

укрнафта

Господарській суд Полтавської області 11 жовтня задовольнив позов "Укрнафти" до ТОВ "Оіл-Трейд 2018" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 527,2 млн грн заборгованості (з урахуванням пені, інфляційних втрат, 3% річних) за договором поставки нафтопродуктів від 1 жовтня 2021.

Про це повідомляє Finbalance.

Раніше компанію "Оіл-Трейд 2018" пов`язували з групою "Приват".

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) суд (3329) Укрнафта (855)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тільки перша інстанція. Далі буде ...
показати весь коментар
08.11.2022 16:35 Відповісти
Какой-то здесь хитрый заворот. Передали министерству обороны
до окончания военного положения. Т.е. государство выплатит все их долги, а потом те, так называемые владельцы, опять всё заберут. Всё нужно передавать под управление компаний США с дальнейшим выкупом теми компаниями. Украинские "бизнесмены" понятия не имеют как вести бизнес, только перекачивают деньги из государства в свой карман.
показати весь коментар
08.11.2022 19:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 