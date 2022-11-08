"Укренерго" попередило про відключення світла по всій країні

НЕК "Укренерго" з 09:30 запровадила аварійні відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога", – пояснюють енергетики.

Водночас планові графіки погодинних відключень упродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях мають надавати місцеві обленерго.

Зазначається, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.