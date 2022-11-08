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Новини
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"Укренерго" попередило про відключення світла по всій країні

електроенергія

НЕК "Укренерго" з 09:30 запровадила аварійні відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога", – пояснюють енергетики.

Водночас планові графіки погодинних відключень упродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях мають надавати місцеві обленерго.

Зазначається, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Автор: 

електроенергія (4261) Укренерго (2006)


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Незрозуміло абсолютно що ви там ремонтуєте, якщо з кожним днем ситуація стає все гірше.
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08.11.2022 11:14 Відповісти
працюють на оборону. зрозуміло,що потрібні потужності.
ша.!
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08.11.2022 11:27 Відповісти
Укренерго справжня шарашкіна (ахметкіна) контора. Півгодини назад писали, що не буде аварійних відключень, а тепер знову запровадила. У Києві та області не застосовуватимуть аварійних відключень електроенергії Джерело:
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08.11.2022 11:18 Відповісти
у Києві взагалі повна жопа. блекаут там буде 100%. за 20 років ахметов та його ДТЕК нічого не розвинули та не модернізували. як була совкова мережа трансформаторів та підстанцій, розроблена на початку 80-х, так і залишилась. навіть в нормальних умовах роботи ця мереже вже не здатна нормально забезпечувати споживачів Києва електроенергією, а що вже казати про сьогодення?
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08.11.2022 12:41 Відповісти
укрэнерго тоже а госсобственность
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08.11.2022 11:19 Відповісти
вже 3 добу не може запуститись опалення в моєму домі, та є така вірогідність що це трапиться зовсім не скоро, місцева влада хоч і дала розпорядження включити опалення, сильно прикрутила тиск у мережі, через це вода циркулює потроху, повітря в системі залишається, батареї холодні, люди гріються обігрівачами..., все як завжди по-нашому, по-бразильські, іншими словами, тупо, або свідома диверсія...
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08.11.2022 11:37 Відповісти
Потрібно позаряджати все що можна зарядити. Автомобілістам льохше, в машині є акумулятор. Це буде Повербанк великої ємності.
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08.11.2022 11:47 Відповісти

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