До складу нової наглядової ради "Укрнафти" увійшли менеджери з оточення Єрмака

У нещодавно відчужених в управління держави ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" затвердили новий склад наглядових рад.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на джерело в уряді.

Зокрема, за словами співрозмовника видання, до наглядової ради "Укрнафти" увійшли:

Наталя Бойко – радниця прем’єр-міністра, членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З лютого 2017 до осені 2019 року обіймала посаду заступниці міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.

Роза Тапанова – членкиня наглядової ради "Ощадбанку". До цього в.о. директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". За інформацією ЗМІ, Тапанова керувала і була однією із засновників адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія", серед бенефіціарів компанії є голова офісу президента Андрій Єрмак.

Олександр Грибан – заступник міністра економіки. Працював на керівних посадах у провідних інвестиційних організаціях, зокрема директором інвестиційної компанії Concorde Capital та одним з керівників українського підрозділу Міжнародного фонду прямих інвестицій Amstar.

Андрій Гота – керівник Кабінету Керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Дмитро Абрамович – до червня 2021 року перший заступник міністра інфраструктури.

Таким чином, акціонери вивели зі складу наглядової ради "Укрнафти" Миколу Гавриленка (голову НР), Владислава Воловика, Максима Вітика, Олену Макєєву, Андрія Бойцуна та Олега Мозгового як представників від "Нафтогазу", а також Яну Мануілову, Вікторію Силенко, Миколу Почапського, Андрія Процика і Павла Загороднюка – від міноритарних акціонерів.

Водночас до наглядової ради ПАТ "Укртатнафти" були призначені:

Фарід Сафаров – заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До цього працював гендиректором департаменту цифрової інфраструктури транспортних та поштових послуг у Мінінфраструктури.

Ольга батова – з лютого по серпень 2022 року в.о голови Фонду державного майна України. З грудня 2021 року обіймала посаду першого заступника голови фонду Держмайна.

Арсен Ільін – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В 2019-2020 роках був директором ПрАТ "Карпатська рудна компанія", яка займається добуванням руд кольорових металів і ТОВ "Західна геолого-розвідувальна компанія". Обидві входять до групи кіпрської групи Avellana Gold – єдиного золотовидобувного виробництва в Україні.

Андрій Смолін – керівник українського представництва тієї ж Avellana Gold.

Дмитро Павлов (у відкритих джерелах інформація відсутня).

Раніше до наглядової ради "Укртатнафти" входили: Євген Бакулiн (голова НР), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кiперман.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

"Укртатнафта" володіє найбільшим НПЗ у Кременчуці. Понад 56% акцій належали структурам групи "Приват" і Олександра Ярославського, 43% акцій перебували у власності НАК "Нафтогаз України".