Фінляндія допоможе із перевезенням українського зерна до Африки

Фінляндія допоможе транспортуванню судна Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з перевезення зерна з України до Сомалі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни, передає Yle.



Водночас Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону.



За даними МЗС, наразі Фінляндія виділяє загалом 15,7 млн євро як гуманітарну допомогу регіону. Із них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії ВПП.



"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", – зазначає міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.



Фінську гуманітарну допомогу надають також УВКБ ООН, Фінський Червоний Хрест та Міжнародний комітет Червоного Хреста.