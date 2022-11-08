У жовтні ринок залишили 20 фінансових компаній, – Нацбанк

У жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 1 592 (станом на 30 вересня) до 1 572 (станом на 31 жовтня). Кількість банків зменшилась на один та становить 67.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що з реєстрів виключено 20 учасників ринку небанківських фінансових послуг: сім фінансових компаній, п'ять кредитних спілок та одна лізингова компанія виключені з реєстрів добровільно, а два страховики, дві фінансові компанії, один ломбард, одна кредитна спілка та одна лізингова компанія – примусово.

Крім того, семи фінансовим компаніям та п'яти кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному ломбарду – примусово (як захід впливу). Водночас п'яти фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно.

Упродовж жовтня зупинено дію ліцензій 16 учасникам ринку небанківських фінансових послуг – 11 фінансовим компаніям та п'яти ломбардам. При цьому поновлено дію ліцензій 13 небанківським фінансовим установам – 11 фінансовим компаніям, одному страховику та одному ломбарду.

Станом на 31 жовтня на небанківському ринку працювали 124 страховики non-life (у вересні їх було 126) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 190 ломбардів (було 191), 173 кредитні спілки (було 179), 104 лізингові компанії (було 106), 839 фінансових компаній (було 848), 62 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У жовтні до Національного банку надійшло 655 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 302. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 194, страховиків – 159.