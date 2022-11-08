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"Укргазвидобування" запустило нову газову свердловину на Харківщині

нафтогаз

ПАТ "Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка даватиме 140 тис. кубометрів на добу.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", такого значного результату досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.

"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної незалежності – це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон", – зазначив голова правління компанії Олексій Чернишов.

У компанії додали, що нову свердловину спроєктував внутрішній підрозділ "УкрНДІгаз", пробурили фахівці "Укрбургазу", а працівники "УГВ-Сервісу" виконали тристадійний гідророзрив пласта для інтенсифікації видобутку.

Як повідомлялося, у вересні "Нафтогаз" запустив на Харківщині нову розвідувальну свердловину із можливістю видобувати щонайменше 120 тис. кубометрів газу на добу.

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газ (7955) Нафтогаз (3324) свердловина (106) Харківщина (262)


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