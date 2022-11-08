Держлісагентство анонсувало створення атласу лісових доріг

Державне агентство лісових ресурсів створить атлас лісових автомобільних доріг України.

Про це голова Держлісагентства Юрій Болоховець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найближчим часом буде реалізовано пілотний проєкт транспортного освоєння окремого лісгоспу Карпатського регіону.

"Досі точно не відомий реальний стан лісотранспортної мережі в Україні. У матеріалах лісовпорядкування до доріг дуже часто відносять просіки, трелювальні волоки та довільно утворені проїзди. До речі, матеріали лісовпорядкування виготовляють раз на десять років. Отже, інформація на мапі не завжди відповідає дійсності", – пояснив Болоховець.

Він нагадав, що процес інвентаризації транспортної мережі було розпочато Держлісагентством ще одинадцять років тому.

"Було видано наказ про запровадження геоінформаційних систем для обліку та інвентаризації лісових автомобільних доріг. Але обліковували здебільшого новозбудовані дороги", – зауважив голова відомства.

Болоховець зазначив, що потреба України у будівництві нових доріг обчислюється тисячами кілометрів на рік, тоді як фактично щороку будуються та ремонтуються сотні кілометрів доріг.