Центробанк Росії не бачить можливостей для скасування валютних обмежень через санкції

Банк Росії поки що не бачить передумов для подальшого пом’якшення запроваджених раніше обмежень на рух капіталу.

Про це голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, виступаючи на спільному засіданні думських комітетів, повідомляє російський Інтерфакс.

"Після заморожування валютної частини наших резервів ми не могли проводити інтервенції для того, щоб згладжувати коливання, волатильність на валютному ринку. Саме тому нам довелося запровадити широкий спектр обмежень щодо руху капіталу", – сказала вона.

За словами Набіулліної, ці обмеження поетапно пом'якшуватимуться.

"Про це просили наші підприємства для того, щоб вони могли розвивати зовнішньоекономічну діяльність із тими країнами, які готові вибудовувати з нами відносини. Але передумов для подальшої лібералізації валютних обмежень зараз ми не бачимо", – зазначила голова ЦБ РФ.

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Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ. Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.

Крім того, запроваджено низку обмежень на виведення капіталу.