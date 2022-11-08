Росіяни розграбували коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці, – мер
Російські загарбники вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія" у захопленій Новій Каховці на Херсонщині.
Про це міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів Укрінформу, коментуючи інформацію у соцмережах про розграбування підприємства російськими загарбниками.
"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі", – повідомив міський голова.
Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність – спирти для унікального колекційного коньяку.
У телеграм-каналах раніше повідомили, що російські загарбники розбирають і вивозять завод "Таврія" у Новій Каховці, все устаткування та продукцію відправляють вантажівками.
Раніше російські загарбники відключили на Херсонщині інтернет та мобільний зв'язок від українських операторів, вони також викрадають місцевих жителів, займаються мародерством, грабують підприємства.
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