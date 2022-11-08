Росіяни розграбували коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці, – мер

Російські загарбники вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія" у захопленій Новій Каховці на Херсонщині.

Про це міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів Укрінформу, коментуючи інформацію у соцмережах про розграбування підприємства російськими загарбниками.

"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі", – повідомив міський голова.

Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність – спирти для унікального колекційного коньяку.

У телеграм-каналах раніше повідомили, що російські загарбники розбирають і вивозять завод "Таврія" у Новій Каховці, все устаткування та продукцію відправляють вантажівками.

Раніше російські загарбники відключили на Херсонщині інтернет та мобільний зв'язок від українських операторів, вони також викрадають місцевих жителів, займаються мародерством, грабують підприємства.