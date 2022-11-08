Україна розпочала відбір газу зі сховищ

"Укртрансгаз" розпочав відбір газу із підземних сховищ. Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада, і це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Наразі відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. Таким чином оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів.

Рекордно пізній старт відбору цього року пов’язаний із кількома основними факторами:

сприятливими погодними умовами та відносно високою температурою повітря в осінні місяці

підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів

загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня обсяги газу, що нерезиденти зберігають у підземних сховищах України у режимі "митного складу", зросли в 7 разів.