Гендиректор "Азовсталі" звільнився

Генеральний директор металургійного комбінату "Азовсталь", що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", Енвер Цкітішвілі звільнився за згодою сторін на підставі поданої ним заяви.

Про це йдеться в інформації компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення наглядової ради підприємства про припинення повноважень Цкітішвілі ухвалено 5 листопада поточного року, останній день роботи гендиректора – 14 листопада 2022 року.

Виконувачем обов'язків гендиректора з 15 листопада 2022 року призначено фінансового директора ТОВ "Метінвест – МРМЗ" Оксану Цимбалюк.

Раніше генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомляв, що гендиректор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі зараз консультує операційну дирекцію холдингу та допомагає вибудувати методи навчання персоналу.

Також повідомлялося, що виробничу діяльність підприємств групи в Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року в результаті військової агресії РФ. Оскільки місто наразі фактично окуповане, "Метінвест" не має можливості продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі: це стосується діяльності комбінатів "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Маріупольського ремонтно-механічного заводу та маріупольського відділення "Метінвест-Промсервісу".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".