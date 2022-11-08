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Новини
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Кабмін скасував податки на імпорт генераторів та обігрівачів. ДОКУМЕНТ

кабмин

Кабінет міністрів звільнить від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита імпорт товарів для проходження опалювального сезону, включно із генераторами, обігрівачами та акумуляторами.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засіданні Кабміну у вівторок, 8 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

"Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла", – уточнив Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що таке рішення має на меті "прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовільнити попит населення а також зменшити ціни на відповідну продукцію".

Як пізніше повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Кабмін звільнив від мита та ПДВ генератори, електрогенераторні установки, акумулятори електричні, обігрівачі та інші

"Звільнення зробили в рамках "заходів протидії коронавірусу SARS-CoV-2", що, звичайно" дивно, але, напевно, потрібно", – написав Железняк.

Кабмін скасував податки на імпорт генераторів та обігрівачів 01
Кабмін скасував податки на імпорт генераторів та обігрівачів 02

Автор: 

Кабмін (7764) опалення (564) опалювальний сезон (1154) Шмигаль Денис (1500)


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Топ коментарі
+14
Те, що потрібно було зробити ще два місяця тому!
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08.11.2022 18:54
+7
Клоуни
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08.11.2022 18:48
+6
Ще пройде півроку і трансформатори почнуть в Запоріжжі замовляти.
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08.11.2022 19:09
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Та лучше в двое поднимите цены. Не нужно играть в доброедеятелей. Всю жизнь до нитки раздевали налогами. и на недобитые авто с европы и технику. Просто продолжайте наживатся
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08.11.2022 18:30 Відповісти
Клоуни
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08.11.2022 18:48 Відповісти
Та сядь напиши постанову КМ а не піарся на горі людей роби вже щось.
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08.11.2022 18:50 Відповісти
Борец! Трудяга! Проблему с топливом за две недели ты уже решал. Пора в закат тебе
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08.11.2022 18:53 Відповісти
Те, що потрібно було зробити ще два місяця тому!
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08.11.2022 18:54 Відповісти
Когда? Когда тогда?
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08.11.2022 18:55 Відповісти
Але ціни від того на ринку не зміняться. Безглузда ідея
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08.11.2022 18:59 Відповісти
Не одразу, але ціни зміняться

Є попит - буде й пропозиція, згодом за все нижчою ціною

Якщо працювати по ринку
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08.11.2022 19:11 Відповісти
Чому? Мені моя компанія купує зараз акумулятор Екофлоу в Германії, бо тут вже неможна купити. І букдуть віжправляти поштою. Я зекономлю десь 350 Євро завдяки цьому закону. Це як приклад індивідуальних осіб. А це також стосується компаній, які сюди все возять і тут продають. Це мінус 25-27% вартості
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08.11.2022 19:14 Відповісти
як розмитните - відпишить будь ласка. Цікаво чи зміняться ці 25-27%
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10.11.2022 14:59 Відповісти
Сьогодні отримав (нарешті - 3 тижні з Німеччини йшло) на Укрпошті. Мита - ні копійки не треба було платити, хоча вартість на коробці стояла 800 Євро.
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12.12.2022 18:10 Відповісти
дякую що не забули )) але Вам пощастило, бо на момент попереднього посту діяли норми звичайного розмитнення. тому я і спитав. Успіхів
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13.12.2022 10:47 Відповісти
Іноді є плюси в повільності пошти . Відправили через DHL, але вони зразу скинули на Укрпошту. Більше 2 тижнів валялася посилка в Германії.
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13.12.2022 11:10 Відповісти
Вітчизняні виробники кабельно-провідникової продукції в шоці.
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08.11.2022 19:18 Відповісти
голову полечи. ко ко ко
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08.11.2022 19:32 Відповісти
Ко-ко-ко, в документі оприлюдненому на офіційному сайті відсутній код 8544.
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11.11.2022 13:14 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 19:06 Відповісти
Ще пройде півроку і трансформатори почнуть в Запоріжжі замовляти.
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08.11.2022 19:09 Відповісти
За півроку там залишиться голе місто , після націоналізаціїї. Та він і так наразі не працює.
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09.11.2022 07:06 Відповісти
Вітчизняні виробники кабельної продукції будуть "в захваті" від надання пільг для 8544.
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08.11.2022 19:17 Відповісти
Швондер роздуплився, заднім розумом!!
Скільки ж цієї убогої шушера ще на посадах міністрів, держсекретарів та облдержадміністрацій!!

замість виконання привладними вимог Закону України «Про мобілізацію та моброботу» та ЗАКОНу УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", три роки Стефанчук-Зеленський займалися дурньою з асфальтом, «актуальність» великого крадівництва, зараз очевидна для усіх!!!
Пильнуймо Україну !! Слідкуймо за руками Стефанчука-Зеленського !
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08.11.2022 19:17 Відповісти
И куда все ети електро обогреватели вставят вы подумали? Лучше бы вы на утеплители налоги и пошлины убрали
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08.11.2022 19:42 Відповісти
А де прилади для освітлення?
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08.11.2022 19:44 Відповісти
Так яка ж ціна? В Україні 70 000 грн,а у Німеччині 2000 євро. Невже при війні прості селяни мають такі кошти....
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08.11.2022 20:06 Відповісти
Сьогодні купив електроконвектор в "Розетці". Не жалкую. Хоча через кілька днів подивлюсь чи змінились ціни.
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08.11.2022 20:10 Відповісти
математика проста. До цього генератор ( типовий) на 2-3 квт коштував 8-11 тис грн. як де. Ціна виросла до 20-22. Кабін скасував чи понизив податки. Вгадайте яка вартіст ? 18 тис.грн. Гарна піарщина...
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08.11.2022 21:12 Відповісти
на кордоні потрібно ставити цінник
ціна товару
ціна доставки
накрутка продавця
все....
бо акуєвші торгаші просили до 50000 за ті що рік тому коштували 20000
за завищення ціни, конфіскація всієї партії
за никання по складам, теж,
бо це не погана інвестиція.
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08.11.2022 21:16 Відповісти
А чому аж сьогодні це зробили, а не в квітні наступного року? Козли.
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08.11.2022 22:14 Відповісти
для пересічних то до одного місця. Все перечислене подорожчає в рази. Просто поставщики та бариги наварять собі більше не сплачуючи податки
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09.11.2022 09:07 Відповісти
Моніторять цн, зєсрань.
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09.11.2022 09:58 Відповісти

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