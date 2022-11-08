Кабмін скасував податки на імпорт генераторів та обігрівачів. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів звільнить від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита імпорт товарів для проходження опалювального сезону, включно із генераторами, обігрівачами та акумуляторами.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засіданні Кабміну у вівторок, 8 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

"Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла", – уточнив Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що таке рішення має на меті "прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовільнити попит населення а також зменшити ціни на відповідну продукцію".

Як пізніше повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Кабмін звільнив від мита та ПДВ генератори, електрогенераторні установки, акумулятори електричні, обігрівачі та інші

"Звільнення зробили в рамках "заходів протидії коронавірусу SARS-CoV-2", що, звичайно" дивно, але, напевно, потрібно", – написав Железняк.



