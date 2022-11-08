Попит на гривневі облігації уряду оновив мінімум з початку війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 8 листопада, змогло залучити до держбюджету лише 43,75 мільйона гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, це найменша сума з початку повномасштабної війни – порівняні суми вдалося залучити лише 4 жовтня (44,53 млн грн) та 6 вересня (47,35 млн грн).

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 21,52 мільйона гривень, ставка за ними минулого тижня зросла до 13,5% з 12% річних.

Водночас від розміщення річних ОВДП надійшло лише 7,75 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу від 16 місяців до 2 років під 18,5% річних сукупно надійшло 14,48 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП 1 листопада змогло залучити до держбюджету 13,35 мільярда гривень (в еквіваленті).

При цьому надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 12 мільярда гривень порівняно із 1,02 млрд грн попереднього тижня завдяки підвищенню ставок за ними.