Європейські банки блокують перекази ФОП із деяких регіонів України

Фізособи-підприємці (ФОП) та інші бізнеси із частково окупованих областей стикаються із тим, що європейські банки можуть блокувати грошові перекази, посилаючись на санкції.

Такі перекази блокуються навіть у випадку, якщо підприємець зареєстрований не на окупованій росіянами території (наприклад, у Запоріжжі, а не в тимчасово окупованій частині області), повідомляє галузеве видання AIN.UA.

За даними видання, ця проблеми виникла після запровадження восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Український підприємець Дмитро (побажав залишитися анонімним), який веде бізнес в ЄС і має робити виплати ФОП в Україну, також розповів редакції, що проблема є, причому системна.

"У нас бізнес в ЄС, співпрацюємо з кількома ФОП в Україні, більшість із них зареєстровані у місті Запоріжжі. Трохи більше тижня тому ми не змогли оплатити рахунки тим, хто зареєстрований у цьому місті. Це сталося із болгарським банком, але ми почали питати по інших країнах (приміром, у Латвії), і відповідь була така сама", – розповів підприємець.

Журналісти з'ясували, що проблеми – не лише у підприємців із Запоріжжя та області, але й по інших окупованих (і навіть неокупованих) регіонах. Повідомляється про схожі складнощі у підприємців з Харківської, Одеської та інших областей.

"Банк пише, що відповідно до санкцій прийняв політику не проводити перекази в області, що не контролюються українським урядом. Місто Запоріжжя контролюється Україною. Але в банку повідомили, що оскільки немає офіційної заяви ЄС, яка чітко визначає контрольовані та неконтрольовані зони в окупованих територіях, ця політика поширюватиметься на цілі області", – додав підприємець.

Виходить, що навіть якщо ФОП (або юрособа) зареєстровані в місті або селищі, контрольованому Україною, але в області, де є окуповані території або ведуться бойові дії – європейський банк може відмовити "про всяк випадок".

Тож поки що дієвим рішенням є перереєстрація підприємців в іншому регіоні, зазначають фахівці.