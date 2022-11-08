Майже 2,5 мільйона сімей отримують субсидії, їх кількість зросте, – Шмигаль
Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано складе близько 1,8 тис. грн на місяць.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1 800 грн на місяць", – сказав Шмигаль.
За його словами, у державному бюджеті як на поточний, так і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.
Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики очікує зростання кількості отримувачів субсидій цього сезону до 2,8 млн.
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