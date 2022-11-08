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Майже 2,5 мільйона сімей отримують субсидії, їх кількість зросте, – Шмигаль

шмигаль

Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано складе близько 1,8 тис. грн на місяць.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1 800 грн на місяць", – сказав Шмигаль.

За його словами, у державному бюджеті як на поточний, так і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики очікує зростання кількості отримувачів субсидій цього сезону до 2,8 млн. 

Автор: 

субсидія (612) опалювальний сезон (1154) Шмигаль Денис (1500)


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--- У місті" Чорних полковників. СВІТЛОВОДСЬКУ./ це у нас знайшли прихисток . спочинок від кровавих справ катюги--карателі НКВС..з усієї імперії... А їхні виповзні . незмінно . правлять містом / субсидія виключно своїм в доску--- це надійний важіль тримати в страху і плібейській покорі...Вже 3- роки НЕ можу вижебракувати оту субсидію...підло-- підступні витівки корумпованої мерзоти. тандему /комунальників--- здирників із садистками СОЦЖАХУ / НЕмають меж... Зокрема практикували: всю субсидію переводили виключно одному /провладному / надавачу компослуг--- решті болт. а Вас роблять злісним боржником перед отією рештою...І ніяка гайка їх НЕ бере: у Кропивницьку очільники ревно оберігають. ******* цю підлоту... На низку ухвал суду НЕ реагують. більше того: дурисвітки соцжаху /із курсами бухгалтера.../ ревізують судові постанови і визнають їх НЕ такими... На десятки звернень . до уряд./ гар. лінії і до самого гаранта-- реакції -" 0" Ніхто цю бандоту НЕ контролює-- все пущено на самоплив !
Я бачив. як гірко плакала. як немовля. заслужена 83- річна вчителька.яку заганяли по кабінетах. а потім виставили за двері /так і пішла вона. схлипуючи.за захистом у штаб. до Юлії.../ Я .невільно. став свідком. як зневажливо поставились. до АТО-шника. який стояв попереду у загальній черзі. до приймальні...Оскільки туалети соцзахисниці позачиняли власними ключами він часто-- густо зривався і біг. аж на автостанцію. до туалету/можливо : окопний цистіт.../ А через кілька хвилин " ПРИЙОМУ "-- вискочив .як ошпарений у нервововій колотнечі--- дякувати його коханій--запихала його заспокійливими... Подібний випадок бачив і в приймальні МіськРади . Зайшов АТО-шник. запитав : " Я на счет ЗЕМЛИ ?! " Мимра .голови .качан. НЕ повернувши промимрила : " Уже НЕТ земли ! " Все це засвідчує : у нас влада НЕ УКРАЇНСЬКА !!! Це суцільні перевертні. які жах як бояться. що повернуться хлопці із війни і попруть їх
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09.11.2022 15:17 Відповісти

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