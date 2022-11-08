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Новини
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Фонд держмайна продає держпідприємство "Бурштин України" за ціною квартири у Києві

аукцион,волынь,янтарь

Фонд державного майна України (ФДМУ) може продати держпідприємство "Бурштин України" за 6,7 мільйона гривень ($183 тис. за поточним курсом).

Про це свідчать дані на сторінці аукціону на сайті "Prozorro.Продажі", повідомляє Liga.net.

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу єдиного майнового комплексу "Бурштину України" надійшла єдина заявка. Її подало ТОВ "Будтранс-Логістик", яке запропонувало заплатити за підприємство 6,7 млн грн і автоматично стало переможцем торгів.

ТОВ "Будтранс-Логістик" було засноване у Рівному за два місяці до аукціону. Його основний вид діяльності – гуртова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, єдиний засновник – Анатолій Меснікович з Рівненської області.

Підприємство "Бурштин України" володіє ліцензією на видобування бурштину в Рівненській області, але його основна цінність – нерухомість у Рівному. Майно підприємства складається з 11 земельних ділянок площею 43,25 га та дев'яти об'єктів нерухомості площею 5847 кв. м у Рівному та селищі Клесів, де розташоване бурштинове родовище.

Перший аукціон з продажу "Бурштину України" мав відбутися у жовтні 2022 року зі стартовою вартістю 12,9 млн грн, але тоді на торги не зареєструвався жоден учасник.

На повторному аукціоні стартова ціна "Бурштину України" була встановлена на рівні 6,4 млн грн.

Автор: 

Київ (4690) приватизація (1350) бурштин (92) ФДМУ (1367)


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Топ коментарі
+15
Зелений дерибан під керівництвом Дєрмака.
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08.11.2022 22:40
+12
43 га за 6,5 млн ?? С ... ка, куди дивиться БЕБ ??
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08.11.2022 22:46
+9
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08.11.2022 22:40
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Зелений дерибан під керівництвом Дєрмака.
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08.11.2022 22:40 Відповісти
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08.11.2022 22:40 Відповісти
43 га за 6,5 млн ?? С ... ка, куди дивиться БЕБ ??
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08.11.2022 22:46 Відповісти
И под каждым Га не один миллион долларов...
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09.11.2022 10:05 Відповісти
Молодцы - все таки добрались до янтаря ...
Долго под это предприятие "копали" ...
И главное сумма этой сделки решит наполнение бюджета ( хотелось-бы еще узнать , чей именно "бюджет" реально наполнился ).
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09.11.2022 01:14 Відповісти
пісєц...
це вже дно....
ось ці ...обані закони ВР
ось ці аукціони, ****
це під час війни, млять
НЕМА ВІЙНИ У ЗЕЛЕНСЬКОГО ОСОБИСТО!!!!!!!!!
НЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а жалібне .ібало на відосах, то хороший акторський досвід.........
Янукович так не знущався над народом та законами України
Порох по аферах, немовля, проти Зеленського
А все,через (військовий стан)
він народу забороняє все,
на протесті робітників цигаркового заводу, силовиків більше чим людей,та зброї більше чим на передовій
і це вже не п,ята колона
ОП в нинішньому складі, це щтабквартира москви в Києві, а ВР це опричники
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09.11.2022 01:59 Відповісти
Велике крадівництво під час війни розквітає з новою силою.
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09.11.2022 07:58 Відповісти
Я думаю, Ара Хамія вже вніс необхідну суму?
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09.11.2022 08:16 Відповісти
Та ви що

Це ж тільки при Пороху бурштин крали.
А тепер все законно
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09.11.2022 08:51 Відповісти
Круто -бери даром ! Населению запрещено собирать грибы , ягоды и дрова в лесу ,ловить рыбу ,и добывать этот же янтарь ,а тут такая щедрость ! Частная собственность священна -для тех кто её у народа украл .
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09.11.2022 09:58 Відповісти
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕСНІКОВИЧ ОЛЕГ ТРОХИМОВИЧ, УКРАЇНА, РІВНЕНСЬКА ОБЛ. М. РІВНЕ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ БУД. 35 КВ. 8 ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦУКОР»
https://opendatabot.ua/c/38973946
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09.11.2022 10:11 Відповісти
А шо, так можна було ?
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09.11.2022 10:41 Відповісти
Кінець епохи бідності, все вірно.
Просто 73% не зрозуміли, ЧИЄЇ бідності насправді це кінець епохи
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09.11.2022 11:09 Відповісти

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