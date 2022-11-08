Фонд держмайна продає держпідприємство "Бурштин України" за ціною квартири у Києві
Фонд державного майна України (ФДМУ) може продати держпідприємство "Бурштин України" за 6,7 мільйона гривень ($183 тис. за поточним курсом).
Про це свідчать дані на сторінці аукціону на сайті "Prozorro.Продажі", повідомляє Liga.net.
На участь у приватизаційному конкурсі з продажу єдиного майнового комплексу "Бурштину України" надійшла єдина заявка. Її подало ТОВ "Будтранс-Логістик", яке запропонувало заплатити за підприємство 6,7 млн грн і автоматично стало переможцем торгів.
ТОВ "Будтранс-Логістик" було засноване у Рівному за два місяці до аукціону. Його основний вид діяльності – гуртова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, єдиний засновник – Анатолій Меснікович з Рівненської області.
Підприємство "Бурштин України" володіє ліцензією на видобування бурштину в Рівненській області, але його основна цінність – нерухомість у Рівному. Майно підприємства складається з 11 земельних ділянок площею 43,25 га та дев'яти об'єктів нерухомості площею 5847 кв. м у Рівному та селищі Клесів, де розташоване бурштинове родовище.
Перший аукціон з продажу "Бурштину України" мав відбутися у жовтні 2022 року зі стартовою вартістю 12,9 млн грн, але тоді на торги не зареєструвався жоден учасник.
На повторному аукціоні стартова ціна "Бурштину України" була встановлена на рівні 6,4 млн грн.
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Долго под это предприятие "копали" ...
И главное сумма этой сделки решит наполнение бюджета ( хотелось-бы еще узнать , чей именно "бюджет" реально наполнился ).
це вже дно....
ось ці ...обані закони ВР
ось ці аукціони, ****
це під час війни, млять
НЕМА ВІЙНИ У ЗЕЛЕНСЬКОГО ОСОБИСТО!!!!!!!!!
НЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а жалібне .ібало на відосах, то хороший акторський досвід.........
Янукович так не знущався над народом та законами України
Порох по аферах, немовля, проти Зеленського
А все,через (військовий стан)
він народу забороняє все,
на протесті робітників цигаркового заводу, силовиків більше чим людей,та зброї більше чим на передовій
і це вже не п,ята колона
ОП в нинішньому складі, це щтабквартира москви в Києві, а ВР це опричники
Це ж тільки при Пороху бурштин крали.
А тепер все законно
https://opendatabot.ua/c/38973946
Просто 73% не зрозуміли, ЧИЄЇ бідності насправді це кінець епохи