Прибуток агропідприємств минулоріч перевищив показник 2020 року майже втричі, – ІАЕ

За підсумками 2021 року чистий прибуток підприємств сільського, лісового та рибного господарства України склав 238,8 млрд грн, у 2,9 разу перевищивши показник 2020 року у 81,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Як зазначається, це найвищий показник за усю історію галузі за часів незалежності України, який у 2,4 разу перевищив попередній рекорд у 102,8 млрд грн, досягнутий у 2015 році.

Торік найбільшим став і відсоток прибуткових підприємств – 88,3% проти 82,6% у 2020 році та 88,4% у 2015 році. Це найкращі показники серед усіх видів економічної діяльності, де загалом було 72,9% прибуткових і 27,1% збиткових підприємств.

Найбільше чистого доходу галузі принесли виробники зернових, бобових та насіння олійних культур – 224,9 млрд грн (94,2%).

При цьому дохід тваринництва становив лише 9,5 млрд грн (4%). Із них 6,7 млрд грн припадає на розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Діяльність з розведення свійської птиці, яка два роки поспіль приносила мільярдні збитки – 1,9 млрд грн у 2019 році та 2,6 млрд грн у 2020 році, – виявилася у 2021 році прибутковою та принесла чистий дохід у 799,2 млн грн.