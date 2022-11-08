В уряді Росії пояснили дефіцит антибіотиків наслідками оголошеної Путіним мобілізації

Мінпромторг РФ підтвердив дефіцит антибіотиків широкого спектру у російських аптеках.

Раніше про це повідомляли місцеві ЗМІ, а також представники аптечних мереж, повідомляє російський Forbes.

Мінпромторг пояснив дефіцит антибіотиків оголошеною російським президентом Владіміром Путіним мобілізацією, та запевнив, що забезпечення аптек нормалізується найближчим часом.

"З урахуванням завершення заходів щодо часткової мобілізації, а також з виходом нових вітчизняних виробників на ринок прогнозується, що найближчим часом збої із забезпеченням аптечної мережі припиняться", – заявили у пресслужбі міністерства.

Про дефіцит антибіотиків на основі амоксициліну у московських аптеках повідомили раніше російські ЗМІ. Фармацевт однієї із аптек уточнив, що придбати антибіотик неможливо і складнощі з постачанням мають інші аптеки, оскільки на складах у Москві його "взагалі немає".

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Представники аптечного ринку підтвердили локальний дефіцит антибіотиків широкого спектру, включаючи амоксиклав, аугментин, екоклав та панцеф. Ліків практично немає на складах постачальників, повідомила директор Асоціації незалежних аптек, голова Альянсу фармацевтичних асоціацій Вікторія Прєснякова. За її словами, дефіцит викликаний збільшеним попитом, пов'язаним із традиційними для осені інфекційними захворюваннями, та закупівлями ліків мобілізованими росіянами.

Водночас у Росздравнагляді та Департаменті охорони здоров'я міста Москви дефіцит антибіотиків в аптеках заперечували.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.