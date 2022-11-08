"Суспільне" законсервує будівлю київського телецентру "Олівець"

"Національна суспільна телерадіокомпанія України" законсервує приміщення Київського телецентру "Олівець" на період воєнних дій через безпекові ризики висотної будівлі, а також з метою економії бюджетних коштів.

Про це повідомив член правління "Суспільного Мовлення", відповідальний за операційну діяльність, Родіон Кочубей.

За його словами, працівники "Суспільного" залишили Київський телецентр із початком повномасштабного вторгнення через питання безпеки, адже одні з перших ракетних ударів російські війська завдали по розташованій поруч Київській телевежі.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми не поверталися до "Олівця", а перейшли до інших локацій та офісів... Також значна частина працює за можливості дистанційно і в офісах у різних регіонах країни", – розповів Кочубей.

Він пояснив, що консервація телецентру означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат.

"Олівець" має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", – уточнив член правління.

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Він додав, що консервація будівлі дозволить зекономити кошти.

"Щорічно лише на обслуговування та утримання "Олівця" йде понад 100 млн грн, що включає комунальні витрати, податок на землю, видатки на персонал. Верховна Рада ухвалила фінансування Суспільного на наступний рік на рівні 1504 млн грн, що на 367 млн менше, ніж цьогорічний бюджет. Зрозуміло, що за таких умов маємо опрацьовувати різні варіанти економії бюджетних коштів", – додав Кочубей.

"Суспільне Мовлення" (АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України") об'єднує загальнонаціональні телеканали "Перший" та "Суспільне Культура" й канали "Суспільного радіо" ("Українське Радіо", радіо "Промінь", радіо "Культура"), а також 24 регіональні телерадіокомпанії.