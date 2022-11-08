Meta виділяє $1,5 мільйона на рекламні кампанії для українських підприємців
Компанія Meta виділяє $1,5 млн на рекламні кампанії для українських підприємців. Так, компанія надаватиме купони в розмірі $1 тис. на рекламні кампанії у Facebook та Instagram для українських малих та середніх підприємств, щоб підтримати бізнес під час війни.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Для того, щоб отримати відповідне фінансування, підприємство має бути в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).
Також неохідно керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.
Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.
Отримати купон можна з 8 листопада до 31 грудня 2022 року
Будь ласка, зачекайте...
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