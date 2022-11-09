США виділили Україні $25 мільйонів для проходження зими

США надають Україні ще $25 млн як допомогу на майбутній зимовий період.

Про це повідомило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), передає Інтерфакс-Україна.

"США виділяють через USAID додатково $25 млн на підтримку вразливих груп населення в Україні в період суворої зими", – сказано в заяві агентства.

Згідно з документом, за допомогою цих коштів США збільшать допомогу українському населенню насамперед на сході країни для підготовки до зими.

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Крім того, партнер USAID – Міжнародна організація з міграції – також надаватиме гуманітарну допомогу українцям узимку.

У USAID нагадали, що у жовтні глава агентства Саманта Пауер оголошувала про інвестиції в теплопостачання України в розмірі $55 млн, а також про надання гуманітарної допомоги напередодні зими ще на суму $216 млн. Таким чином, загальний внесок USAID для підготовки України до зимового періоду становить приблизно $271 млн.

Як повідомлялося, у липні USAID виділив майже $74 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від війни.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на кінець липня США надали понад $1,45 млрд гуманітарної допомоги для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто втік до сусідніх країн. Зокрема, майже $952 млн буди виділені через USAID.