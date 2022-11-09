"Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій країні

У середу, 9 листопада, по всій Україні діятимуть графіки погодинних планових відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр компанії прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Наголошується, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

У компанії пояснили, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", – закликають в "Укренерго".