Великий бізнес сплатив до місцевих бюджетів понад 12 мільярдів

Великі платники податків із початку року сплатили до місцевих бюджетів 12,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

"Із початку року до місцевих бюджетів платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено 12,4 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до казни місцевих громад платники Міжрегіонального управління спрямували на понад 616,9 млн грн або на 5,2% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року.

Із початку року сплачено 6,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, тобто на рівні минулого року.

Також великі платники сплатили до місцевих бюджетів 4,3 млрд грн податку на прибуток, що на 16,2% більше ніж минулого року.

244,7 млн грн акцизного податку бюджет Києва отримав від роздрібного продажу підакцизної продукції великими платниками Міжрегіонального управління.