Люксембург заморозив російські активи вартістю 5,5 мільярда євро

Люксембург заморозив 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб. Це майже третина від усіх заблокованих на території Євросоюзу російських активів.

Як пише АРА, про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу в парламенті у вівторок, передає Укрінформ.

"Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених в ЄС, близько третини заблоковано в Люксембурзі. 5,5 з 17 млрд євро російських активів було заморожено в Люксембурзі в результаті санкцій ЄС після нападу на Україну", –йдеться у повідомленні.

Ассельборн також заявив, що якщо й надалі не буде зміни в поведінці РФ, то подальші санкції проти неї є неминучими. Він наголосив на важливості того, щоб ЄС не поставив під загрозу свою існуючу єдність. За словами міністра, не може бути "жодного нейтралітету" щодо війни Росії проти України.

До цього часу Люксембург поставив в Україну озброєння та матеріально-технічних засобів на суму понад 72 млн євро, що відповідає 16% загального оборонного бюджету країни.

Як повідомлялося, країни ЄС уже заморозили близько 17,5 млрд євро, які належать підсанкційним російським фізичним та юридичним особам.

Активи РФ почали заморожувати у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загалом країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.