Влада планує зменшити кількість міністерств та скоротити штат, – ЗМІ

У вівторок, 8 листопада, президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій взяли участь прем’єр-міністр, віцепрем’єри та кілька членів уряду. Під час наради була узгоджена чергова концепція побудови Кабміну, яка передбачає скорочення кількості міністерств.

Про це повідомляє ZN.UA.

За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій ;

; Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку ;

; Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації ;

; Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики ;

; Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються: Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я.

Документом також передбачено скорочення граничної кількість штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):

у центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;

у територіальних органах міністерств – із 17 тис. до понад 7 тис. співробітників;

у центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тис. до 4 300 співробітників;

у терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 тис. до понад 40 тис. співробітників.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.