БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
623 0

Влада планує зменшити кількість міністерств та скоротити штат, – ЗМІ

кабмин,правительство,кабинет,министров

У вівторок, 8 листопада, президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій взяли участь прем’єр-міністр, віцепрем’єри та кілька членів уряду. Під час наради була узгоджена чергова концепція побудови Кабміну, яка передбачає скорочення кількості міністерств.

Про це повідомляє ZN.UA.

За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

  • Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
  • Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
  • Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;
  • Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
  • Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
  • Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються: Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я.

Влада планує зменшити кількість міністерств та скоротити штат, – ЗМІ 01

Документом також передбачено скорочення граничної кількість штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):

  • у центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
  • у територіальних органах міністерств – із 17 тис. до понад 7 тис. співробітників;
  • у центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тис. до 4 300 співробітників;
  • у терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 тис. до понад 40 тис. співробітників.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Автор: 

Зеленський Володимир (2515) Кабмін (7766) скорочення (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 