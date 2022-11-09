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Новини
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Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук

шевченко

Колишнього очільника Національного банку Крила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку".

Про це повідомила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Укрінформ.

"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку", – сказала вона у коментарі агентству.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Автор: 

розшук (127) Укргазбанк (264) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+5
шикарно! знімають з посади -дають час на втечу і оголошують в розшук!зеля ти крутий президент!
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09.11.2022 12:06
+4
Головне Вчасно....
І Сміх і Гріх
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09.11.2022 12:03
+4
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

"Возглавить НБУ в период непростой финансовой ситуации в мире и Украине может только смелый и уверенный в себе человек. И я верю, что, несмотря на трудности и вызовы, новый глава Нацбанка справится со всеми ключевыми задачами." - Зеленский о Шевченко, 2020 год.
Вот и нашелся тот Швондер, выписавший справку в очистку этому персонажу.
Назначить вора, вместе с вором все разворовать, дать вору сбежать.
DONE @ Джон Сміт
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09.11.2022 15:07
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Головне Вчасно....
І Сміх і Гріх
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09.11.2022 12:03 Відповісти
Зелень почекала , допоки він заникається, а наразі він вже і не Шевченко
десь там у себе на кацапіі (він звідти) 😡
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09.11.2022 19:22 Відповісти
шикарно! знімають з посади -дають час на втечу і оголошують в розшук!зеля ти крутий президент!
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09.11.2022 12:06 Відповісти
а хто його назначав
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09.11.2022 12:35 Відповісти
Да есть такой клоун-чудак.
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09.11.2022 18:43 Відповісти
Якщо голова Національного банку виявився головним шахраєм країни, можна собі уявити, що відбувається у комерційних банках
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09.11.2022 13:41 Відповісти
комерційний банк має комерційний капітал. а от державні банки - там і гроші державні, і корупція державного рівня
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09.11.2022 15:06 Відповісти
комерційні банки підпорядковані НБУ, якщо у головній контроі крадівництво, то у підпорядкованих у 10 разів більше
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09.11.2022 18:20 Відповісти
я мав на увазі приватні комерційні банки. Там якщо і крадівництво, то у приватного акціонера-власника (хоча да, це теж погано, в кого б воно не було); а якщо крадівництво у державному банку - то це крадівництво у держави.
Сам працював в укргазбанку, дійсно було ця схема, хай не виправдовуються.
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10.11.2022 10:22 Відповісти
у приватних банках обслуговується багато державних установ, тому у разі застосування схем крадуться державні кошти
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10.11.2022 10:39 Відповісти
ні, це маячня. Як можна вкрасти гроші державної установи? Будь-які правовідносини (депозитні, кредитні, розрахункові) - регулюються договором. Не згоден- іди в суд. А просто так взяти і вкрасти гроші клієнта - банк не може. це стереотип з минулого, що банк завжди незаконно наживається на клієнті. А от корупційні механізми, розбазарювання державних коштів - це вже інше, як приклад розкрадання в укргазі
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10.11.2022 10:54 Відповісти
багато держслужбовців сидить через зловживання (=крадівництво) державними коштами на рахунках у приватних банках, уних і спитайте, як ці схеми працюють. скоро, до речі, сяде і колишній голова НБУ
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10.11.2022 11:39 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

"Возглавить НБУ в период непростой финансовой ситуации в мире и Украине может только смелый и уверенный в себе человек. И я верю, что, несмотря на трудности и вызовы, новый глава Нацбанка справится со всеми ключевыми задачами." - Зеленский о Шевченко, 2020 год.
Вот и нашелся тот Швондер, выписавший справку в очистку этому персонажу.
Назначить вора, вместе с вором все разворовать, дать вору сбежать.
DONE @ Джон Сміт
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09.11.2022 15:07 Відповісти
ну я маю на увазі (в першому реченні) приватні комерційні банки
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09.11.2022 15:08 Відповісти
Так объявите в розыск и того, кто этого упыря назначил на должность руководителя Нацбанка.
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09.11.2022 16:03 Відповісти
Это что-то нечто.
Если посмотреть на тех кого Зеленский назначал на различные руководящие должности, то оказывается что много из них - это воры, проходимцы, бездари, агенты кремля ...
И это только из тех, про которых мы узнали...
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09.11.2022 16:07 Відповісти
А непогану команду зібрав біля себе Янелох Оманський, правда, зебіли?
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09.11.2022 17:07 Відповісти
Одне добре що банкірів обявляють в розшук судді його зачекалися в Україні оце буде їм робота
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09.11.2022 19:48 Відповісти
І шо саме головне, практично всі його назначєнія такіє як це, радуйтесь зелюки
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09.11.2022 20:01 Відповісти
Надо наказать гандонов которые дали сбежать гандону
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09.11.2022 20:48 Відповісти
Скільки ще тієї наволочі в партії "Слуги народа" ? ? ?
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09.11.2022 21:10 Відповісти
тоді було не на часі....
а якщо насправді то це вже система
дають багато вкрасти
дають втікти, але лише з України
не від них
а далі???
мабудь чесний розподіл...
як у Буби Касторського, що родом із Адесси
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09.11.2022 22:39 Відповісти

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