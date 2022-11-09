Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук
Колишнього очільника Національного банку Крила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку".
Про це повідомила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Укрінформ.
"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку", – сказала вона у коментарі агентству.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.
Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
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І Сміх і Гріх
десь там у себе на кацапіі (він звідти) 😡
Сам працював в укргазбанку, дійсно було ця схема, хай не виправдовуються.
"Возглавить НБУ в период непростой финансовой ситуации в мире и Украине может только смелый и уверенный в себе человек. И я верю, что, несмотря на трудности и вызовы, новый глава Нацбанка справится со всеми ключевыми задачами." - Зеленский о Шевченко, 2020 год.
Вот и нашелся тот Швондер, выписавший справку в очистку этому персонажу.
Назначить вора, вместе с вором все разворовать, дать вору сбежать.
DONE @ Джон Сміт
Если посмотреть на тех кого Зеленский назначал на различные руководящие должности, то оказывается что много из них - это воры, проходимцы, бездари, агенты кремля ...
И это только из тех, про которых мы узнали...
а якщо насправді то це вже система
дають багато вкрасти
дають втікти, але лише з України
не від них
а далі???
мабудь чесний розподіл...
як у Буби Касторського, що родом із Адесси