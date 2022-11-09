Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук

Колишнього очільника Національного банку Крила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку".

Про це повідомила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Укрінформ.

"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в "Укргазбанку", – сказала вона у коментарі агентству.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".