Україна закликала США запровадити санкції проти російської металургії, – Мінекономіки

Міністерка економіки Юлія Свириденко закликала США запровадити санкції проти всього металургійного комплексу РФ та надати доступ до американського ринку українським металургам.

Про це вона повідомила під час зустрічі з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, передає пресслужба Мінекономіки.

Урядовиця наголосила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.

"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках Росію", – підкреслила Свириденко.

За її словами, також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення продукції українського експорту від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року).

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у вересні зменшили виробництво сталі у п’ять разів або на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 340 тис. тонн.