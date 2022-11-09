БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
335 0

Україна закликала США запровадити санкції проти російської металургії, – Мінекономіки

свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко закликала США запровадити санкції проти всього металургійного комплексу РФ та надати доступ до американського ринку українським металургам.

Про це вона повідомила під час зустрічі з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, передає пресслужба Мінекономіки.

Урядовиця наголосила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.

"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках Росію", – підкреслила Свириденко.

За її словами, також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення продукції українського експорту від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року).

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у вересні зменшили виробництво сталі у п’ять разів або на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 340 тис. тонн.

Автор: 

росія (14278) санкції (4423) США (4932) Мінекономрозвитку (2008) сталь (388)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 