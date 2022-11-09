"Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд відновленою залізницею до Румунії
"Укрзалізниця" 8 листопада здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія). "Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3.
Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.
"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.
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