"Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд відновленою залізницею до Румунії

"Укрзалізниця" 8 листопада здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія). "Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3.

Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.