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"Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд відновленою залізницею до Румунії

укрзалізниця

"Укрзалізниця" 8 листопада здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія). "Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3.

Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

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потяг (1297) Румунія (300) Укрзалізниця (4780)


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"Укрзалізниця" запустил

Божечки! Хоч сьогодні, в День української писемності та мови, можна уважним та поштивим до мови побути?
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09.11.2022 13:48 Відповісти

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