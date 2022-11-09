Узбекистан просить ЄС скасувати санкції проти російського олігарха Усманова, – ЗМІ
Узбекистан лобіює скасування санкцій щодо російського мільярдера Алішера Усманова та його сестри.
Про це пише Financial Times, передає Forbes.
Усманов був одним із 26 росіян, які потрапили під санкцій ЄС у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну. Сестра Усманова – Гульбахар Ісмаїлова – також потрапила під санкції на тій підставі, що вона була законною власницею деяких активів Усманова, таких як його яхта Dilbar вартістю $600 млн.
За словами двох джерел, знайомих із обговореннями, Ташкент використав нещодавні зустрічі між офіційними особами Узбекистану та ЄС, щоб висловити занепокоєння щодо санкцій. Країна уже надає юридичну допомогу Усманову у можливому судовому розгляді проти Брюсселя, якщо блок відхилить прохання скасувати санкції.
Усманов, статки якого до вторгнення РФ становило близько $20 млрд, підтримує тісні звʼязки з Узбекистаном, де він народився. Ташкент стверджує, що введені проти нього санкції, зокрема заморожування активів та заборона на поїздки, обмежили можливості мільярдера інвестувати частину свого статку в країну.
Прессекретар Усманова заявив: "Ми не можемо коментувати дії уряду Узбекистану, але санкції справді заважають інвестиційним та благодійним проєктам".
І Усманов, і Ісмаїлова подали офіційні апеляції проти обмежень ЄС, поряд із більш ніж дюжиною інших російських олігархів.
Лобіювання Ташкента відбувається в той час, коли ЄС прагне налагодити тісніші звʼязки з Узбекистаном та іншими країнами Центральної Азії, оскільки регіон переглядає свої відносини з Росією на тлі війни в Україні.
Будь-які дії зі зняття санкцій з Усманова та Ісмаїлової вимагатимуть одностайного схвалення всіх 27 членів ЄС і потенційно викличуть аналогічні дебати щодо десятків інших російських олігархів із подвійним громадянством, які підпадають під санкції, заявили Financial Times кілька чиновників ЄС.
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