ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії для бізнесу у Києві

Оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" – додав до графіка стабілізаційних відключень електроенергії адреси юридичних клієнтів.

Як повідомляє пресслужба компанії, загалом до графіка потенційних відключень додали майже 10 000 адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень.

"Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – зазначається у повідомленні.

У компанії додали, що база адрес у графіках вдосконалюється і якщо конкретної адреси у ньому немає, однак світло відсутнє, потрібно повідомити нам про це через форму зворотного зв’язку на сайті "ДТЕК Київські електромережі".

Актуальний графік можна знайти на сайті компанії.

Як повідомлялося, у середу, 9 листопада, "Укренерго" доручило запровадити графіки погодинних планових відключень електроенергії по всій Україні.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр компанії прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.