Податкові надходження бюджету Росії впали за пів року в 1,7 раза

Податкові надходження до федерального бюджету РФ у вересні цього року склали 2,4 трильйона рублів, що в 1,7 раза або на 41,4% менше показників березня.

Про це свідчать дані звіту аналітичної служби російської аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza, пише місцеве видання "Коммерсант".

Аналітики зауважують, що весною 2022 року на тлі високих цін на нафту та газ податкові надходження до російського бюджету були рекордними. Однак із весни вони поступово зменшувалися.

За підрахунками мережі FinExpertiza, у вересні обсяг податкових надходжень до російського бюджету опустився до показників 2021 року.

Однак за підсумками восьми місяців 2022 року високі ціни на російські газ і нафту, незважаючи на скорочення обсягів експорту, принесли до бюджету РФ майже на 43% більше нафтогазових доходів, ніж у 2021 році. Загальна сума таких доходів із січня по серпень становила 7,82 трлн рублів, тоді як за підсумками восьми місяців 2021 року вона становила 5,47 трлн рублів.

Однак вже у серпні нафтогазові доходи впали до мінімального значення з червня минулого року – до 672 млрд руб. Це на 3,4% нижче за показник серпня 2021 року (696 млрд руб.).

Як повідомлялося, за підсумками жовтня 2022 року федеральний бюджет РФ недорахувався запланованих нафтогазових доходів другий місяць підряд.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.