"ДТЕК Східенерго" Ахметова відсудило в "Укренерго" понад 200 мільйонів

Північний апеляційний госпсуд 1 листопада відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Укренерго" та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва, яким було частково задоволено позов "ДТЕК Східенерго" до компанії" та вирішено стягнути 202 млн грн заборгованості за електроенергію, отриману в квітні-грудні 2021 року на підставі договору про участь у балансуючому ринку.

Про це повідомляє Finbalance.

Раніше, 26 липня Госпсуд м. Києва також частково задовольнив позов "ДТЕК Західенерго" до "Укренерго" та вирішив стягнути на користь позивача 438 млн грн заборгованості за електроенергію, отриману в серпні-грудні 2021 року також на підставі договору про участь у балансуючому ринку.

Також у жовтні Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва і постанову Північного апеляційного госпсуду, якими було задоволено позов "ДТЕК Дніпроенерго" до держкомпанії та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 412 млн грн заборгованості.

Раніше повідомлялося про борги "Укренерго" перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку на суму 11,5 млрд грн. Утім, у середині вересня "Укренерго" заявляло про виплати для виробників за послуги з балансування на 3 млрд грн.