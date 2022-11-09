Нацкомісія призупинила дію ліцензій компанії Freedom finance в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Відповідну резолюцію регулятор прийняв на виконання рішення РНБОУ про застосування санкцій, введеного в дію указом президента №726/2022 від 19 жовтня, повідомляється на сайті НКЦПФР.

"Разом з тим, Комісія, з метою захисту прав та інтересів інвесторів та клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", проводить додаткову роботу та здійснює комунікацію для подальшого прийняття окремого рішення Комісії щодо дій, які необхідно здійснити ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", у зв’язку із зупиненням дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з урахуванням вищезазначеного рішення РНБО", – зазначається у повідомленні.

Згідно із повідомленням на сайті "Фрідом Фінанс Україна", через запровадження санкцій компанія ще наприкінці жовтня обмежила свою діяльність.

За даними компанії, 91% статутного капіталу ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" належить президенту Freedom Holding Corp. громадянину Казахстану Аскару Таштітову, а 9% – холдингу Freedom Holding Corp.

Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня введено в дію прийняте того ж дня рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

До цієї компанії засосовано блокування активів, повне припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі у приватизації та оренді держмайна, заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також заборона фінансових операцій з держоблігаціями України та низка інших заходів.

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

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У червні Freedom Holding оголосила про відмову від реалізації анонсованої раніше схеми виходу з Росії. В рамках цієї схеми передбачалося, компанія спочатку передасть свої активи в РФ, зокрема брокерський бізнес і банк "Фрідом фінанс", основному її власнику Тімуру Турлову, а він протягом року-півтора перепродасть російський бізнес, який за цей час змінить назву, або менеджменту, або іншому "прийнятному" покупцю.

Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснює операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.

За підсумками січня 2022 року російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис. Крім того, "Фрідом" станом на 31 березня входив до числа акціонерів "СПБ біржі", хоч і скоротив пакет за останній рік, також компанія є активним учасником торгів на цьому майданчику.

В Україні Freedom Holding Corp. представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна", а також з минулого року є найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої. Навесні минулого року Турлов заявляв про плани включити до структури холдингу в Україні банк. Після початку війни холдинг заявляв про виділення майже $3 млн гуманітарної допомоги Україні, а особисто Турлов – приблизно $2,5 млн.

Freedom Holding у 2022 фіскальному році, що завершився 31 березня цього року, збільшив виторг на 60% – до $565 млн, чистий прибуток – на 48%, до $211 млн.