Цукерберг оголосив про звільнення 11 тисяч працівників Meta

Компанія Meta звільняє понад 11 тис. працівників WhatsApp, Facebook та Instagram у межах масових скорочень для боротьби з нестабільністю доходів.

Про це йдеться у листі власника компанії Марка Цукерберга.

"Сьогодні я ділюся деякими з найважчих змін, які ми зробили в історії Meta. Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 тис. наших талановитих співробітників.

Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши призупинення найму до першого кварталу", – зазначив він.

Цукерберг назвав рішення "важким" і взяв на себе повну відповідальність за звільнення людей.



Такий крок він пояснив тим, що на тлі пандемії коронавірусу переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Натомість, "макроекономічний спад" і "посилення конкуренції" призвели до того, що доходи Meta виявилися набагато нижчими, ніж очікувалося.



Звільненим співробітникам обіцяють виплатити базову зарплату за 16 тижнів плюс ще за два тижні за кожний рік роботи, покрити страхування протягом пів року, а також допомогти із працевлаштуванням у перші три місяці.