США призначили координатора з відновлення енергосистеми України

Держдепартамент США призначив колишнього посла Джеффрі Пайєтта координатором з надання допомоги Україні у ремонті, підтримці та зміцненні її енергетичного сектору після масованих російських авіаударів.

Про це на брифінгу оголосив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Голос Америки.

"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", – сказав спікер Білого Дому.

Він зауважив, що Пайєтт має унікальну кваліфікацію для цієї роботи, оскільки він працював послом США в Україні до 2016 року.

"Уряду України буде потрібна допомога, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, незважаючи на зусилля Росії щодо відключення тепла та світла цієї зими. Президент Путін зазнав невдачі на полі бою, тож тепер він веде війну проти громадянської інфраструктури України. Ми повинні зробити все, щоб він зазнав поразки і тут", – додав Прайс.

Як повідомлялося, США виділять Україні $25 млн допомоги для проходження майбутньої зими.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон оголосила, що Євросоюз та інші міжнародні партнери спрямують 25,5 млн євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.