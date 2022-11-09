Переселенцям вже виплатили 42 мільярди, – Верещук

Загалом на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 мільярди гривень.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис. гривень, для решти ВПО – 2 тис. гривень.

Водночас Верещук визнала, що переселенці скаржаться на затримку виплат.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО – виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", – закликала Верещук.

Як повідомлялося, за оцінками Міжнародної організації праці (ILO), понад 6,4 мільйона українців виїхало за кордон через війну, ще близько 7,7 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами.

З них близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратили робочі місця, 3 мільйони українців працездатного віку виїхали за кордон.