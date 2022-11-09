Нацбанк готує реформу на ринку автострахування

Національний банк України планує незабаром презентувати законодавчі пропозиції щодо реформування ринку автострахування та приведення його регулювання у відповідність до євродиректив.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі Національний банк продовжує проводити цілеспрямовану політику щодо вдосконалення регулювання небанківського ринку та його розвитку. Наближення ринку до найкращих європейських стандартів продовжується", – повідомив Пишний.

Він нагадав, що з 1 січня 2024 року будуть введені в дію нові закони "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування", які суттєво вдосконалять регулювання та розширять можливості для небанківського фінансового ринку.

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Глава Нацбанку додав, що з 1 серпня 2022 року набув чинності закон "Про платіжні послуги", який суттєво розширив можливості компаній-небанків щодо надання платіжних послуг, зокрема, передбачив їхнє право вести платіжні рахунки, випускати платіжні картки тощо.

"Національний банк проводить послідовну політику щодо вдосконалення регулювання та нагляду на небанківському ринку з метою підвищення його прозорості та ефективності роботи. Одночасно ми орієнтовані на розширення можливостей небанківського ринку", – наголосив Пишний.

Він зазначив, що у зв'язку з війною Національний банк ухвалив низку пом'якшень у регулюванні небанківського ринку, щоб допомогти пройти цей період із мінімальними втратами, проте "війна не стала приводом згортати стратегічні плани".

Як повідомлялося, страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.