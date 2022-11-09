Ізраїль не має можливості виробляти системи ППО для України, – міністр

Ізраїль не має виробничих потужностей для постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, передає The Jerusalem Post.

"Зрозуміло, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику (щодо надання військової допомоги Україні, – ред), неможливо вичерпати наші запаси систем ППО", – сказав Ганц.

"Ми кожного дня перевіряємо, що можна зробити і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що НАТО стоїть за Україною", – додав він.

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Ганц зробив такі коментарі, оскільки Київ продовжує підштовхувати Єрусалим до поставок зброї в Україну, яка потерпає від російських ракетних ударів і атак безпілотників іранського виробництва.

Ізраїль надіслав гуманітарну допомогу, а також медичне обладнання, але відмовляється надсилати будь-яку зброю, яку можна вважати летальною, включно з системами ППО. Іноземні ЗМІ також повідомляють, що Ізраїль надає допомогу з розвідкою та запропонував допомогу в розробці систем раннього попередження.

Хоча Ганц неодноразово заявляв, що Ізраїль не зможе надати системи протиповітряної оборони через "обмеження" та "різноманітність операційних міркувань", існує низка нелетальних систем, які можуть бути надані.

Джерела в оборонному відомстві заявили, що Ізраїль щодня оцінює те, що може бути надано.