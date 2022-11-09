Кабмін визначив фінансового радника для реструктуризації дефолтних євробондів "Нафтогазу"

Кабінет міністрів погодив укладення НАК "Нафтогаз України" договору з компанією Lazard Frres SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації його зобов’язань щодо єврооблігацій.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну №1003-р від 8 листопада 2022 року.

"Погодити укладення договору між НАК "Нафтогаз України" та компанією Lazard Frères SAS щодо надання послуг фінансового радника у зв'язку з реструктуризацією виконання зобов'язань щодо єврооблігацій з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках, емітованими Кондор Файненс пі.ел.сі. (Кондор Finanсе рlс)", – сказано в розпорядженні.

"Нафтогаз України" протягом двох тижнів має надати уряду основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктризації.

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.