Молдова готується до суду з "Газпромом" через зменшення постачання газу

Уряд Молдови може подати до суду на російський "Газпром" через різке скорочення постачання природного газу та вивчає свої варіанти.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, передає Reuters.

"Юристи аналізують можливість застосування санкцій за невиконання контракту в питанні постачання всього обсягу газу", – сказав Спину в ефірі одного з телеканалів.

"Коли стане зрозуміло, будемо вирішувати, які дії вживати і в якому напрямку діяти", – додав він.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

До того "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".