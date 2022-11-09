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Нацбанк поновив усі ліцензії одній фінансовій компанії та двом ломбардам

нбу,нацбанк

Національний банк України поновив дію всіх ліцензій одній фінвнсовій компанії та двом ломбардам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, ліцензії поновлено:

  • ПТ "Ломбард Оскар" (приватне підприємство "Хімчистка "Оскар", приватне підприємство "Швидке харчування "Обжора");
  • ПТ "Лисенко та Компанія-Ломбард";
  • ТОВ "ФК "Сатаро Капітал".

19 жовтня 2022 року цим установам тимчасового зупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Фінансові установи не надали інформацію та документи про структуру власності на вимогу Національного банку.

На сьогодні порушення усунені, тож Нацбанк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 листопада 2022 року. Вони набирають чинності з 10 листопада 2022 року.

Автор: 

ліцензія (754) ломбард (92) НБУ (9316)


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