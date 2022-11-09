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Новини
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Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін

деньги,гривня

Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого по 9 листопада.

Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні – він склав 340 мільярдів гривень або $10,84 млрд у еквіваленті.

Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $9,49 млрд або 281,16 млрд грн.

Третім за обсягом джерелом надходжень є розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – $5,79 млрд або 181,1 млрд грн.

На четвертому місці допомога від ЄС – $4,85 млрд або 166,83 млрд грн, на п’ятому – надходження від МВФ ($2,69 млрд або 88,18 млрд грн).

Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд або 1,27 трильйона гривень.

Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін 01

Читайте також: Емісія гривні: Нацбанк обіцяє друкувати не більше 30 мільярдів на місяць

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

У липні Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, зберігаючи прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.

Автор: 

держбюджет (1576) гривня (1555) кредит (3293) Мінфін (2939) ОВДП (810)


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Емісія це друк.
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09.11.2022 22:18 Відповісти
Так але емісія може бути підкриплена товарами та послугами, а буває ні. В першому випадку благо, бо вона забезпечує розвиток, у другому випадку знецінює вартість нацвалюти та збільшує інфляцію. Завдяки фірансовій допомозі західних країн вдалося зебезпечити нацвалюту не виробленими товаоами, а подарунком. Тому варто розуміти дуже велику цінність допомоги, інакще би курс доллара міг бути далеко за 100 грн
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09.11.2022 23:02 Відповісти
І!? ну і?
який випадок наш? Сказали а кажіть і - б
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10.11.2022 12:48 Відповісти
90% людей чули слово, кмісія,
а що воно означає, не знають
кахіть на народній мові
підтримуємо економіку за рахунок друкарських станків
це правильні дії але не правильно подані людям
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09.11.2022 23:04 Відповісти
коли це друк грошей як оновна статья надходження у бюджет за відсутності чи слабкого реального сектору економіки були би - правильними діями?

якщо ви вивчали не основи плановї економіки соціалістичних республік, а основи ринкової економіки то ви знаєте шо це капець котрий відклали до моменту коли ситуація переросте у - раптовий ;%здець
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10.11.2022 12:57 Відповісти
Минфин в своем дурацом репертуаре. Всегда информация подаеся таким образом, что бы никто ничего не понял. У украинского бюджета вообще нет доходов, кроме печатания денег, ОВГЗ и помощи запада? Налоги вообще не поступают? Марченко врет сегодня одно-что эмиссия не запланирована, завтра оказывается- эмиссия имеет наибольший удельный вес в доходах... И так всегда.
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09.11.2022 23:19 Відповісти
Ну що ж радійте, ще 2-3 місяця і пенсам буде повна 3,14 да, усіх поховаємо.
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09.11.2022 23:37 Відповісти
Тобто новий голова НБУ наповну увімкнув друкувальний станок.

От і весь секрет заміни одного злодія на другого.
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10.11.2022 00:57 Відповісти

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