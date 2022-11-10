Meest запустив доставку з українських інтернет-магазинів до Польщі

Українська логістична компанія Meest запустила доставку товарів з українських інтернет-магазинів до Польщі. Першим партнером Meest став маркетплейс Rozetka.

Про це повідомляє AIN.UA.

Серед доступної продукції для доставки – товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму та інші речі широкого попиту.

Відправлення здійснюється за стандартними тарифами оператора, а вартість посилки не має перевищувати 150 євро через митні обмеження єврозони.

Оплатити товар можна банківською карткою та оформити доставку до найближчого пункту видачі чи поштомату. Уточнення способу доставки проводиться при надходженні посилки до Польщі.

На першому етапі Meest запропонував послугу корпоративним клієнтам. Наступний етап – адаптація рішень для малого та середнього бізнесу із подальшим розширенням географії країн доставки.

Компанія супроводжуватиме корпоративних партнерів при реєстрації в міжнародних торговельних системах згідно з вимогами локального законодавства, узгодженні переліку допустимих груп товарів для торгівлі, адаптації точок взаємодії з клієнтом, локальної, відповідно до специфіки країни, доставки, налаштуваннях способів доставки у кошику онлайн-магазину, організації клієнтських повернень тощо.

Meest володіє власними складськими приміщеннями у США, Китаї, Угорщині, Україні, Польщі та Великобританії та здійснює для партнерів прийом, сортування, маркування, консолідацію й відправку посилок. ​

Як повідомлялося, у вересні компанія Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу в 2,5 раза.