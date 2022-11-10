У Zoom додали власну пошту та календар

Програма для організації відеоконференцій Zoom із останнім оновленням додала поштовий клієнт, що може інтегруватися з Gmail, та календар.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на The Verge.

Поштовий клієнт Zoom може інтегруватися зі службами Google і Microsoft 365 і підтримує наскрізне шифрування. Zoom представляє домен "@zmail.com", який можуть використовувати звичайні клієнти для своїх облікових записів пошти. Клієнти плану Zoom One Business можуть створити й використовувати власний домен.

"Завдяки клієнтам Zoom Mail і Calendar користувачі отримають ще більше можливостей спілкування та співпраці в Zoom One і зменшать втрати часу на перемиканні між додатками. Користувачі зможуть працювати ефективніше, швидко отримувати доступ до своїх комунікацій, а також легко планувати зустрічі та приєднуватися до них", – зазначили в компанії.

Календарі всередині Zoom допомагають легше розпочинати зустрічі й дають можливість побачити, хто вже в кімнаті, перш ніж приєднатися. Також можна побачити, які зустрічі завершено, і побачити посилання на запис зустрічі, не чекаючи, поки колеги закінчить завантаження та вручну надішлють його команді.

Календар також підтримує інтеграцію з аналогічними продуктами Microsoft і Google.