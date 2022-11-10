"Укренерго" відмовилось від аварійних відключень на 10 листопада

У четвер, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, з 06:00 до 24:00 режим планових відключень буде діяти у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.

Зазначається, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Тож, "Укренерго" закликає мешканців не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.