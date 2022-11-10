Євросоюз надасть Молдові 200 мільйонів євро для подолання енергокризи

Європейська комісія підготувала новий пакет допомоги для Молдови, щоб впоратися з енергетичної кризою взимку.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Кишиневі на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, передає "Європейська правда".

"Молдова стикається з величезною енергетичною кризою, пов’язаною з нестачею постачання газу та електроенергії. Ми робимо все, що у наших силах, щоб допомогти пройти цю кризу", – сказала Санду.

Додатковий пакет допомоги передбачає 200 млн євро для потреб у забезпеченні газом. Із них 100 млн євро буде надано у вигляді грантів і ще 100 млн у вигляді позик. Кошти будуть доступні з січня 2023 року.

Молдова також отримує ще 50 млн євро для бюджетної підтримки. "Ці кошти нададуть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення. Молдова – частина нашої європейської родини, а родина має бути разом у складні часи. Тому я тут сьогодні", – наголосила фон дер Ляєн.

Із початку листопада Молдова зіткнулася з гострим дефіцитом електроенергії внаслідок припинення експорту з України та відсутністю нового контракту з підконтрольною РФ Молдовською ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я.

Це трапилось після того, як російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові у листопаді лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. Своєю чергою Молдова зменшила постачання газу до невизнаного Придністров’я, і відповідно, для Молдовської ДРЕС. Наразі дефіцит електроенергії Молдова покриває за рахунок імпорту з Румунії. Між держпідприємствами обох країн укладено контракт на постачання 30% необхідної Молдові електроенергії за ціною 90 євро за 1 МВт-год., а решта країна закуповує в рамках екстрених контрактів за біржовими цінами.

Як повідомлялося, Молдова вперше імпортувала газ за українською схемою реверсу.

Нагадаємо, "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

До того "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.